Non solo la Roma: Una squadra del nord prova a “inserirsi” tra la Fiorentina e Bonaventura

Giacomo Bonaventura non rinnoverà il suo contratto con il Milan e andrà a svincolo a fine stagione. Ormai non sembrano esserci più dubbi da parte sia del calciatore che del club rossonero sulla volontà di non rinnovare il contratto. La Fiorentina, secondo quanto scrive La Nazione, ormai da tempo, è sulla scia del giocatore che a questo punto potrebbe rivelarsi un ottimo innesto, a costo zero. Il ds viola Daniele Pradè sorveglia Bonaventura dall’inverno scorso e a breve punterà ad avviare una trattativa. Attenzione però al Torino che è in pressing sul giocatore e potrebbe offrire un contratto importante per strapparlo alla Fiorentina. Su di lui si era mormorato di un interesse anche da parte della Roma.