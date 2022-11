Non solo la Sampdoria: Un altro club ligure si iscrive alla corsa per Zurkowski

Come vi avevamo riportato ieri, anche la Sampdoria di Dejan Stankovic avrebbe richiesto informazioni alla Fiorentina per quanto riguarda Zurkowski, centrocampista polacco utilizzato pochissimo da Vincenzo Italiano in questo inizio di stagione. Con il rientro di Castrovilli, le opportunità per la mezz’ala classe 1997 potrebbe ridursi al lumicino.

Secondo quanto riporta Il Secolo XIX, mirino dello Spezia ci sarebbe proprio il numero 27 gigliato, centrocampista della nazionale polacca, ma chiuso nella Fiorentina. Per i liguri, ci sarà da battere una nutrita concorrenza composta da Bologna, Sampdoria e Verona.