Non solo Niccolò, anche Edoardo rientra alla base (anzitempo)? Il Palermo cerca di sfoltire la rosa

Per un Pierozzi che torna, ce n’è un altro che… ritorna. Come si legge sul Giornale di Sicilia, in attesa dell’apertura del mercato, in casa Palermo la priorità verrà data alle cessioni. Sono almeno cinque i calciatori in partenza dal capoluogo siciliano e tra questi figura anche Edoardo Pierozzi, fratello del Niccolò di Reggio Calabria.

Pierozzi potrebbe far rientro alla Fiorentina, società da cui è arrivato in prestito in Serie B, dove ha trovato pochissimo spazio. Appena 26′ nella prima parte di stagione e tutti nelle prime due partite di campionato. Per il resto sempre panchina e nel mezzo anche una parentesi fuori dai convocati.