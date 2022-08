Non solo Nikolaou, la Fiorentina segue anche altri profili per rinforzare il reparto difensivo

Nel summit previsto per oggi tra Fiorentina e Ramadani, si parlerà sicuramente anche di Nikolaou, difensore greco dello Spezia seguito da vicino dalla società viola. Nonostante questo, come riporta il Corriere dello Sport, i dirigenti viola starebbero seguendo anche altre piste per rinforzare il reparto difensivo. Le alternative al giocatore spezzino sono Faes del Reims, che ha una valutazione sopra i 10 milioni di euro, e Kumbulla della Roma.

Nelle scorse ore si era fatto anche il nome di Sutalo della Dinamo Zagabria, ma il possibile affare sembra piuttosto complicato.