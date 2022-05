Non solo Odriozola: Italiano pronto a rilanciare dal 1′ altre due pedine fondamentali

A tre giorni dallo scontro diretto tra Fiorentina e Roma, Vincenzo Italiano può sorridere per il ritorno in gruppo di Alvaro Odriozola. Dopo il problema muscolare che gli aveva impedito di prendere parte alla trasferta contro il Milan, il terzino spagnolo ha ricominciato a lavorare in gruppo assieme al resto dei compagni di squadra e punta a partire dal 1’ contro i giallorossi.

Un rientro fondamentale per la Fiorentina, alla luce anche delle enormi difficoltà di Lorenzo Venuti nelle ultime partite. Oltre a Odriozola, con la Roma si rivedranno dall’inizio altri due giocatori importantissimi come Torreira e Bonaventura, entrambi partiti dalla panchina a San Siro. In attacco Italiano è alle prese con il solito ballottaggio tra Piatek e Cabral, con il brasiliano favorito. A riportarlo è La Nazione.