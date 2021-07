Non solo Ribery, Caceres e Borja Valero, anche la Fiorentina Femminile oggi saluta ufficialmente quattro calciatrici

Giornata di adii in casa Fiorentina, non solo per quanto riguarda la Prima Squadra maschile. Anche la Fiorentina Femminile attraverso il proprio profilo Twitter ha salutato e ringraziato quattro calciatrici alle quali è scaduto il contratto e sono da oggi svincolate. Si tratta dei due difensori Janelle Cordia (tornerà al Fortuna Hjørring) e Louise Quinn, la centrocampista Tessel Middag e dell’attaccante Lana Clelland.

Per sempre il nostro leone di Scozia! 🦁🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Grazie @LanaClelland per questi anni insieme e buona fortuna per la tua prossima avventura! 🤙💜#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/vAK37g1nSD — ACF Fiorentina Femminile (@ACF_Womens) July 1, 2021