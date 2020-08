Non solo Ricci, la Fiorentina punta anche un altro giovane talento: nel mirino un esterno svedese dell’AIK Solna

Tempo ancora di sondaggi sul mercato, in particolare per molti nomi giovani su cui puntare soprattutto in prospettiva. Oltre a Ricci, per il quale però i discorsi sono ad un certo livello di avanzamento, la Fiorentina segue anche un altro talento molto giovane: si tratta di Paulos Abraham, ala sinistra classe 2002 dell’AIK Solna. Nell’ultima stagione nel giro della prima squadra, ha chiuso il campionato con 15 presenze, 3 gol e 3 assist. Per lui il club scandinavo chiede una cifra intorno ai 3 milioni di euro.

