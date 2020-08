Non solo Ricci: un altro affare in vista tra Empoli e Fiorentina

Il calciomercato sta entrando nel vivo e un binario da seguire è quello tra Firenze ed Empoli. La Fiorentina, come vi raccontiamo da tempo, è in corsa per arrivare a Samuele Ricci, gioiellino classe 2001, ma tra le due società potrebbero esserci altri affari. La società di Corsi, infatti, vorrebbe tenere per un’altra stagione Szymon Zurkowski, reduce da sei mesi in Serie B sotto la guida di Pasquale Marino. Nonostante l’avvicendamento in panchina con Alessio Dionisi, l’Empoli ha manifestato interesse per il polacco e nelle prossime settimane le due società potrebbero incontrarsi per definire l’affare.

