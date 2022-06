Non solo Sensi: la Fiorentina segue altri due nomi per la mediana

Negli ultimi giorni, quando sembrava ormai ad un passo dalla chiusura, si è raffreddata la pista che porta allo svincolato Florian Grillitsch. Per questo, oltre a Stefano Sensi (LEGGI QUI), la Fiorentina sta valutando altri profili per rinforzare il centrocampo di Vincenzo Italiano.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il primo nome nel taccuino della dirigenza viola è quello di Giulio Maggore. Pupillo del tecnico viola, che l’ha già allenato alla Spezia, è ritenuto un affare abbordabile a livello economico. Il giocatore vorrebbe lasciare la Liguria e considera Firenze un’ottima soluzione.

Il secondo, invece, è Rolando Mandragora. La permanenza del regista al Torino è in dubbio e la Juventus, club proprietario del cartellino, non sembra intenzionata a tenerlo in rosa.