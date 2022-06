Sensi e l’Inter aprono alla Fiorentina, ma il giocatore vuole una posizione meno precaria

In attesa di capire se ci saranno presto novità per Florian Grilltisch, la Fiorentina si sta guardando attorno per valutare i diversi profili in grado di sostituire Lucas Torreira. Secondo quanto riportato da La Nazione, i riflettori sono tornati ad accendersi su Stefano Sensi.

La società di Rocco Commisso starebbe lavorando al prestito, con l’Inter che avrebbe già aperto la porta all’addio temporaneo del centrocampista. Manca giustappunto il punto di vista di quest’ultimo, che potrebbe essere attratto dal trasferimento in riva all’Arno. In fase di valutazione del trasferimento, però, Sensi avrebbe intenzione di spingere per un trasferimento a titolo definitivo per ottenere una posizione meno precaria.