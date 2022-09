Non solo Torreira e Mertens, il Galatasaray pronto ad accogliere anche Icardi

Dopo il doppio colpo degli svincolati Torreira e Mertens, il Galatasaray è pronto ad accogliere nella rosa anche Mauro Icardi, attaccante in uscita dal PSG. L’affare è praticamente concluso e il giocatore argentino approderà in Turchia in prestito con gran parte dello stipendio pagato dai parigini.

Il suo nome era circolato anche in ottica viola, prima dell’arrivo a Firenze di Luka Jovic. L’opzione Icardi non è però mai stata concreta per la società viola. La sua nuova squadra sarà a Istanbul.