Non solo Zurkowski: un altro giocatore della Fiorentina potrebbe andare all’Empoli

Come vi abbiamo raccontato nelle ultime ore, Szymon Zurkowski lascerà nuovamente la Fiorentina, questa volta a titolo definitivo, per tornare all’Empoli. Le operazioni tra le due società toscane potrebbero però non essere finite qua: secondo quanto riportato da Sky Sport, oltre a Nedim Bajrami (LEGGI QUI) anche un altro giocatore potrebbe essere coinvolto negli affari tra le due società.

Si tratta di Christian Kouame, che piace agli azzurri come alternativa per l’attacco. La Fiorentina valuterà i giocatori in uscita nelle prossime ore e deciderà se dare il via libera o meno alla cessione dell’attaccante ivoriano.