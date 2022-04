Non uno, ma ben due contatti sospetti nella stessa azione: Manca un rigore alla Fiorentina? Regolare il gol di Torreira

La partita tra Fiorentina e Venezia è stata diretta dal signor Abisso di Palermo.

Succede di tutto tra il 17′ e il 18′. Prima la squadra viola colpisce il palo con Ikone, poi, sul prosieguo dell’azione ci sono non uno, ma ben due contatti sospetti in area veneziana. Prima Crnigoj finisce addosso a Castrovilli, poi Haps colpisce il piede d’appoggio di Gonzalez al momento della sua conclusione da due passi, respinta dal portiere. L’azione viene anche rivista, ma il VAR Mazzoleni dà il suo via libera all’arbitro.

Regolare il gol di Torreira. Sulla punizione di Biraghi, Igor è tenuto in gioco da Tessmann, poi lo stesso giocatore viola tocca il pallone e lo rimette in mezzo, prima che lo stesso superi la linea di fondo.