Non vanno a buon fine i corteggiamenti viola: Criscito e una decisione già presa da tempo

Nonostante i molti dubbi affiorati nelle scorse settimane e le sirene di mercato provenienti soprattutto da Firenze, Mimmo Criscito continuerà ad essere un giocatore del Grifone anche per l’ormai imminente prossima stagione. A sancire la permanenza in Liguria dell’esterno campano sarebbe stato, secondo quanto riportato dal Secolo XIX, un vero e proprio patto d’onore stretto nei giorni scorsi tra il giocatore ed il presidente dei rossoblù Enrico Preziosi. Criscito, che già a gennaio aveva rifiutato il trasferimento alla Fiorentina, ha ribadito al pàtron come la sua intenzione sia quella di chiudere la propria carriera là dove era partita. E poi eventualmente, una volta appesi gli scarpini, cominciare sempre a Pegli una nuova avventura da dirigente.

