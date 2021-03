Le cronache che arrivano da casa Fiorentina e che vi abbiamo prontamente riportato nella serata di ieri, narrano di un Rocco Commisso che ha rivolto un appello alla squadra e ha chiesto anche un moto d’orgoglio ai propri giocatori dopo la brutta prestazione, con tanto di sconfitta ad Udine. Insomma, giusto per capirsi, il numero uno viola vuol vedere un’altra Fiorentina questa sera con la Roma, altrimenti “non sa fino a quando potrà continuare a difendere i giocatori se le cose continueranno così”.

A questo punto la domanda che rivolgiamo proprio ai calciatori viola sorge spontanea: non vorrete mica fare incaz…. anche lui? Sì, utilizziamo questo verbo e non il meno volgare arrabbiare, perché è lo stesso adoperato dal direttore sportivo Daniele Pradè, al termine della sciagurata trasferta friulana. Dopo il DS, anche il presidente sembra essere arrivato al limite della sopportazione, non foss’altro per il fatto che paga questi ragazzi ogni mese per poi vederli fare figuracce in serie.

L’antifona sarà stata capita questa volta?