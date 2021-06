Nonostante i problemi burocratici, la Fiorentina punta ancora su Andonov: giocherà a Firenze un altro anno

Arrivato a Firenze lo scorso gennaio, il giovanissimo portiere bulgaro Ivan Andonov avrebbe dovuto fare ritorno in patria al termine della stagione. La Fiorentina però ha deciso di rinnovare il prestito del giocatore un altro anno, una notizia riportata dal sito Sportal.bg che Fiorentinanews.com può confermare. Andonov per motivi burocratici non ha potuto esordire con la maglia viola in questi mesi trascorsi a Firenze ma, allenandosi anche con la Prima Squadra, ha impressionato lo staff viola, convincendo la Fiorentina a puntare ancora su di lui. Il ritorno al Levski Sofia può dunque attendere.