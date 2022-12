Nonostante le tante sostituzioni in tre rimangono a zero minuti: le motivazioni dietro la loro esclusione

Dopo aver assistito al triangolare vinto quest’oggi dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano contro Rapid Bucarest e Borussia Dortmund, nonostante il tecnico gigliato potesse disporre di gran parte della rosa e di tanti giovani ci sono alcuni giocatori che quest’oggi non sono scesi in campo neanche per un minuti.

Se ovviamente la cosa era quasi scontata per Michele Cerofolini che ricoprendo il ruolo di terzo portiere non ha avuto a disposizione una terza partita per farsi notare. Sono invece rimasti per 120’ minuti in panchina Youssef Maleh e Riccardo Saponara: nonostante infatti i due fossero regolarmente convocati per la trasferta romena, Italiano non ha concesso loro nessuna opportunità.

Chiaramente adesso sarà da capire quale sia la natura delle due esclusioni. Se per Saponara molto probabilmente si tratta di qualche problemino fisico, per il centrocampista marocchino la situazione è diversa. Che possa essere il mercato a influenzare il suo utilizzo?