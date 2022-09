Nonostante l’inferiorità numerica, il Milan vince contro la Samp e ritrova la vetta Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Da poco terminata la partita tra Sampdoria e Milan al Ferraris di Genova valevole per la sesta giornata di campionato. I rossoneri sono andati in vantaggio al 6′ con un gol di Messias su assist di Rafael Leao. Gli ospiti avevano trovato anche il raddoppio, ma il VAR ha annullato il primo gol italiano di De Ketelaere. Al 47′ arriva il doppio giallo per Leao, che lascia il Milan in dieci uomini. La Samp spinge e trova il pareggio con Djuricic al 57′. Nonostante l’inferiorità numerica il Milan ritrova il vantaggio con il gol dal dischetto di Rebic, decisivo per l’1-2 finale.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli, Milan 14, Atalanta 13, Inter 12, Roma 10, Udinese 10, Juventus 9, Lazio 8, Torino 7, Fiorentina 6, Sassuolo 6, Salernitana 6, Spezia 5, Verona 5, Empoli 4, Bologna 3, Lecce 2, Sampdoria 2, Cremonese 1, Monza 0