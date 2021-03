Nonostante lo stop il Cile giocherà un’amichevole: non c’è Pulgar tra i convocati, torna dopo dieci anni un ex Fiorentina

Nonostante lo stop alle qualificazioni per i Mondiali del 2022 in tutto il Sudamerica, la federazione cilena ha organizzato un’amichevole contro il Bolivia per il 26 marzo. Tra i convocati di mister Lasarte non c’è il centrocampista della Fiorentina Erick Pulgar, che dunque rimarrà a Firenze durante la sosta per le nazionali. Presente invece una vecchia conoscenza della maglia viola che a distanza di dieci anni torna tra i convocati della nazionale cilena: Luis Jimenez, attualmente al Palestino.