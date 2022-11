Nordin Amrabat: “Sofyan è importantissimo alla Fiorentina, eppure non è un chiacchierone. Trascina la squadra”

Il calciatore dell’AEK Atene Nordin Amrabat, fratello di Sofyan, ha rilasciato un’intervista a Nos.nl, parlando delle ottime prestazioni del fratello in Nazionale e della sua importanza nei club in cui ha giocato: “Ho visto benissimo mio fratello contro la Croazia, ma può fare anche di più con la palla. Perché è usato così tanto? Beh, è forte e veloce, lo puoi mettere un po’ ovunque. Tutti gli allenatori lo hanno capito in poco tempo”.

E aggiunge: “Ha cambiato spesso ruoli: dalla difesa, dove a volte si schierava ai tempi del Club Brugge, al centrocampo a Verona, dove si è esaltato. Adesso, alla Fiorentina, Sofyan è un elemento fondamentale della squadra, anche se non è un chiacchierone come me. Con il suo modo di giocare, può trascinare un’intero collettivo“.