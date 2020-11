Nosotti: “E’ una stagione strana e anche la Fiorentina può uscire tra le squadre che sorprendono. Prandelli può risolvere il problema del gol”

Il giornalista Sky Marco Nosotti a Toscana Tv ha parlato di quel che sarà il futuro prossimo della Fiorentina: “Penso che in questa stagione così strana e particolare possano esserci delle situazioni ambigue, imprevedibili e impossibili da codificare adesso. E quindi secondo me può uscire qualcosa di buono, i calciatori e la squadra ci sono. E’ certo che qualcosa va cambiato anche nell’assetto di gioco e nell’impiego dei calciatori stessi. Credo che Prandelli sappia come fare ad entrare in empatia con i calciatori e con lo spogliatoio. Ci sono le premesse per fare bene e questa pausa può aver fatto bene. Non aspettiamoci la bacchetta magica perchè c’è bisogno di un po’ di tempo ma le premesse giuste ci sono. Prandelli può avere le qualità e le conoscenze giuste per risolvere il problema del gol”.

