Notte di paura per Vlahovic a Torino: ospite a casa Di Maria, è vittima di un tentativo di rapina

Momenti di paura per Dusan Vlahovic, reduce dal successo in Champions League contro il Maccabi Haifa, nel quale si è reso protagonista con un gol, e Angel Di Maria, che ha collezionato tre assist nell’ultima partita. La Polizia di Stato, infatti, ha sventato un colpo nella villa del fuoriclasse argentino, in cui era presente anche l’ex Fiorentina come ospite, ieri sera a Torino intorno alle ore 20, bloccando un gruppo di ladri nell’elegante zona collinare della città piemontese.

Ad agire sono state tre persone: due sono scappate, mentre una, un uomo straniero, è stata arrestata. Gli agenti, tre pattuglie già in zona per controlli anti-rapine, sono intervenuti in via Picco, dopo che i ladri – che farebbero parte di una banda specializzata in furti nelle ville – avevano scavalcato le recinzioni e avevano tentato di fare irruzione nonostante fossero stati visti dalla vigilanza, facendo scattare l’allarme.