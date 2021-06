Otto giorni di pre-ritiro a Firenze pernottando in albergo: così Gattuso farà gruppo prima di partire per Moena

Come sappiamo la Fiorentina sarà in ritiro a Moena dal 17 al 31 luglio. La stagione dei viola però comincerà prima, come ha comunicato la società attraverso i social parlando di “ritrovo” il 9 luglio.

Da quel giorno fino alla partenza per Moena, la Fiorentina svolgerà un pre-ritiro al centro sportivo Davide Astori, rimanendo quindi in città. Come raccolto dalla redazione di Fiorentinanews.com, infatti, il gruppo pernotterà presso il consueto albergo in zona Firenze Sud dal 9 al 17 luglio.

Otto giorni che serviranno alla squadra per ritrovarsi e a Gattuso per entrare in sintonia con i giocatori, tra i quali magari ci sarà anche qualche nuovo acquisto. Prima di partire alla volta di Moena per avvicinarsi ancora di più alla nuova, attesissima stagione.