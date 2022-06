Novellino: “Con un po’ di pazienza la Fiorentina può costruire qualcosa di importante. Italiano vorrà garanzie e giocatori di qualità. Belotti? Lo prenderei subito”

Walter Novellino, storico ex allenatore tra le altre della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Lady Radio sulla Fiorentina e sul suo allenatore: “La società viola ha investito, puntando su un allenatore giovane e dandogli fiducia. Difesa alta e aggressività. E’ un gioco che a me piace, credo sia fondamentale avere pazienza e fiducia nella società. Tutti vorrebbero vedere i grandi nomi, ma i nomi ormai non è che vincono le partite. A vincere è il gruppo, basti pensare al Milan. La Fiorentina deve avere innanzitutto grande entusiasmo, io sono convinto che bisogna avere un po’ di pazienza perché si può davvero costruire qualcosa di importante”.

E ancora su Italiano: “Sicuramente terrà conto di quello che c’è bisogno: dietro un allenatore ci deve essere sempre una grande società, e nel caso della Fiorentina c’è. Sono convinto che lui sa benissimo di quali la sua squadra necessiti. Senz’altro chiederà giocatori di qualità, chiederà di migliorarsi, secondo me non è uno stupido e vorrà delle garanzie”.

Belotti alla Fiorentina? “Io lo prenderei subito se venisse”