Novellino: “Iachini uno tra i più bravi in Italia anche se non gode di appeal mediatico. E poi, ma quale difensivista!”

Il tecnico Walter Novellino attraverso un’intervista rilasciata al Brivido Sportivo ha parlato così del “collega” Beppe Iachini: “E’ uno dei tecnici più bravi in Italia. Non gode di un elevato appeal mediatico e questo lo penalizza un po’. Deve sempre dimostrare qualcosa ma i risultati parlano per lui. Difensivista? Si tratta di un’etichetta che non trova nessun riscontro nella realtà. Le sue squadre hanno sempre schierato più giocatori d’attacco. A Firenze gioca con due attaccanti più Castrovilli“.

0 0 vote Article Rating