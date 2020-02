Novellino: “La Fiorentina non ha qualità, può salvarla solo Chiesa”

L’allenatore, Walter Novellino, si è espresso in vista del match di domenica tra Sampdoria e Fiorentina: “Mi aspetto una gara tattica perchè mancano giocatori di qualità e tutte e due le formazioni sono in difficoltà a livello di gioco”. Il tecnico livornese si è poi soffermato nel commento tecnico dei due allenatori dichiarando: “Ranieri sta mettendo ognuno al proprio posto così come Iachini. Sono allenatori normali, non cercano l’avventura…Ora va di moda prendere allenatori giovani che inventano chissà cosa, ma alla fine si ricerca sempre l’esperienza. In difesa i blucerchiati hanno difficoltà e lì i viola devono essere bravi nell’uno contro uno, ma al tempo stesso non hanno giocatori in grado fare questo: l’unico che può salvarla è Chiesa”.