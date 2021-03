Novità tattica per Prandelli: valutazioni in corso per la difesa a quattro contro il Milan. E Eysseric scalpita

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport emergono alcune possibili novità di formazione che il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli potrebbe scegliere di mettere in atto nella gara contro il Milan. Invece del solito 3-5-2 infatti la proposta sarebbe quella di utilizzare il 4-4-2 visto a Benevento cambiando soltanto un giocatore. La difesa in questo caso sarebbe quindi a quattro con Martinez Quarta e Caceres chiamati a fare i terzini, a centrocampo Eysseric titolare destra e Bonaventura a sinistra, e agirebbero nel mezzo Pulgar e Castrovilli. In attacco resterebbero confermatissimi in ogni caso Ribery e Vlahovic. Con questo tipo di schieramento resterebbero in panchina Venuti, Biraghi e Amrabat.