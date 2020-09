Numero 10 e rinnovo, ecco quando inizieranno le trattative per il nuovo contratto di Castrovilli

La prima Fiorentina di Beppe Iachini sarà molto simile all’ultima, nel senso che le due principali novità della partita di stasera con il Torino ( fischio d’inizio alle 18) saranno Bonaventura e Biraghi. Jack infatti debutterà subito in maglia viola anche in virtù delle assenze a centrocampo. Il tecnico viola dovrà fare a meno di Amrabat squalificato. Con Pulgar non convocato e Borja Valero non ancora al meglio della condizione, per Bonaventura c’è la grande occasione di partire subito titolare. Jack giocherà da mezzala, anche se grazie alle sue caratteristiche può ricoprire più ruoli e questo è un bel vantaggio per Iachini. A completare la linea saranno poi Duncan e Castrovilli. Come rimarca La Repubblica, per Gaetano sarà un’emozione particolare visto che per la prima volta da quando è a Firenze indosserà la maglia numero dieci sotto gli occhi di Antognoni e del presidente Commisso. Una volta finito il mercato ci sarà modo anche di allungare e adeguare ulteriormente il contratto fino al 2025.

0 0 vote Article Rating