Nuno Gomes incontra Barone: “Sono convinto che la Fiorentina riuscirà a vincere altri trofei molto presto. Il Viola Park diventerà un centro sportivo bellissimo e farà la differenza” FOTO

L’ex attaccante della Fiorentina Nuno Gomes ha incontrato ieri in un meeting a Zurigo il dg viola Joe Barone e ha postato su Instagram la foto scattata insieme allegando alcune considerazioni sul presente e il futuro della squadra gigliata.

Di seguito la didascalia: “Oggi, Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, mi ha fatto una sorpresa con questo regalo meraviglioso. Appena ho visto la maglia viola, mi sono emozionato e mi è tornato in mente quel gol in finale coppa Italia. Che momenti bellissimi e indimenticabili. Sono convinto che la Fiorentina riuscirà a vincere altri trofei molto presto. Il Viola Park diventerà un centro sportivo bellissimo davvero e questo farà la differenza. Intanto complimenti alla formazione Primavera per ieri e grazie ancora al presidente Rocco Commisso e a Joe Barone per questo pensiero che hanno avuto per me. Porto nel cuore Firenze. Forza Viola sempre”.

Qui il post originale dell’ex viola: