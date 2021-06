Nuova accelerata per Italiano? Fiorentina al lavoro per arrivare alla fumata bianca

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com la Fiorentina è al lavoro per limare i dettagli del nuovo contratto di Vincenzo Italiano che dovrebbe essere un biennale con opzione per il terzo anno. Le prossime ore serviranno per risolvere gli ultimi cavilli burocratici e arrivare alla fumata bianca. L’allenatore sarebbe sempre più vicino all’approdo in viola.