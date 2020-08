Nuova affiliazione per la Fiorentina: Ora la società viola ha anche il suo punto di riferimento nel Lazio

Non solo in Toscana, la Fiorentina sta cercando club affiliati anche in altre regioni e adesso ha anche il suo punto di riferimento esclusivo nel Lazio. Si tratta dell’Ostiamare Lido Calcio. Un ‘matrimonio’ che nasce anche per una vicinanza di colori perché anche la squadra laziale ha il bianco e il viola come colori sociali.

“Siamo molto contenti ed onorati di essere stati scelti da una società così gloriosa con la quale, oltre che i colori sociali, condividiamo il modello organizzativo – ha detto il presidente dell’Ostiamare Luigi Lardone – e la visione e lo sviluppo e la crescita del movimento calcistico. Crescita che non può non passare dalle infrastrutture e dalla formazione. Siamo sicuri di essere all’altezza della sfida che abbiamo davanti. È il primo passo di un accordo che, speriamo, possa vedere, in un futuro non troppo remoto, un apparentamento più stretto tra le due società”.