Nuova avventura belga per l’ex direttore sportivo viola Freitas. Il portoghese torna in pista: i dettagli

Dopo la conclusione dell’avventura col Vitoria Guimaraes nel marzo del 2021, Carlos Freitas firma con la squadra belga del Seraing. Il classe ’66 è stato il direttore sportivo della Fiorentina dal 2016 al 2019, venendo sostituito da Pradè con l’avvento di Commisso. Freitas era il braccio destro del dg Corvino.

In precedenza il dirigente lusitano aveva lavorato per Metz, Panathinaikos, Braga e Sporting CP. Ora Freitas riparte da Liegi, e tenterà di risollevare una squadra arrivata penultima in Belgio e salvatasi solo ai playout dalla retrocessione in seconda divisione fiamminga, grazie al successo nel doppio confronto contro il Molenbeek.