Nuova avventura in panchina per Gamberini. L’ex capitano della Fiorentina pronto a rilanciare il Venezia

Alessandro Gamberini è pronto per una nuova avventura. L’ex capitano della Fiorentina dirà addio alla Virtus Verona, come si evince chiaramente dalle parole del presidente-allenatore Luigi Fresco, che a L’Arena svela: “Mi ha chiamato Javorcic e mi ha chiesto la disponibilità. Da parte nostra siamo contenti che Alessandro abbia questa opportunità. Sono molto felice per lui. Certo, quando se ne va un elemento valido c’è anche del dispiacere. Ma prevalgono la felicità e la soddisfazione”

Gamberini sarà quindi il suo vice nella nuova esperienza a Venezia. Una nuova chances per l’ex difensore viola pronto a rilanciare le sorti dei lagunari dopo la fresca retrocessione in Serie cadetta.