Nuova destinazione per Ferrarini. Promozione in B per il giovane esterno della Fiorentina

Dopo un’ottima stagione in prestito alla Pistoiese, promozione per Gabriele Ferrarini. Il giovane esterno di proprietà della Fiorentina si trasferirà al Venezia per fare il prossimo campionato in Serie B. Il giocatore si sta proprio recando nel capoluogo veneto in queste ore, come documentato sui Social da lui stesso. Classe 2000, Ferrarini avrà gli occhi puntati su di sé da parte dei dirigenti viola che, in caso di ottimo rendimento anche in serie cadetta, potrebbero decidere di puntare su di lui per il futuro.

