Nuova indagine su Ramadani e non solo. Perquisito il super agente dei calciatori che per anni ha fatto affari in Serie A

Come riporta Editorialedomani.it sarebbe stata avviata un’indagine su Ramadani, il super agente dei calciatori che ha fatto affari per anni in serie A, Fiorentina compresa. Nel 2020 la società del super agente macedone ha smesso di operare direttamente in Italia, ma i suoi calciatori continuano a essere trasferiti e a generare commissioni che vengono percepite da altri. Secondo gli inquirenti è un meccanismo di evasione fiscale. Oltre a Ramadani, il soggetto maggiormente toccato dall’inchiesta italiana è l’agente Pietro Chiodi, l’unico della lista a essere italiano con società che ha sede legale in Italia.

Lui si difende sostenendo che si tratta di una normale collaborazione internazionale fra agenti. Gli altri agenti coinvolti hanno nazionalità ceca, croata, bulgara. Le società italiane che hanno pagato intermediazioni sono Cagliari, Hellas Verona, Inter, Juventus, Milan e Napoli. E fra i nomi dei calciatori spiccano quelli di Chiesa, Handanovic, Pjanic e Rebic.