Nuova offerta della Fiorentina per Martinez Quarta: Il club viola aspetta il sì dall’Argentina

La Fiorentina ha presentato una nuova offerta per il difensore del River Plate, Martinez Quarta, e sta aspettando una risposta (positiva) da parte della società argentina. Tutto si gioca sui tempi di pagamento della parte fissa che il club viola dovrà versare al River. Se tutto va come deve andare, i gigliati si troverebbero ad avere un rinforzo per il reparto arretrato. A riferirlo è Sky.

