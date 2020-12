Nuova puntata di CasaViola: si parla della situazione della Fiorentina e della prossima partita contro l’Atalanta. Ospiti d’eccezione in studio e in collegamento

Nuova puntata di Casaviola, trasmissione interamente dedicata alla Fiorentina che andrà in onda questa sera a partire dalle 21.20 su Toscana TV e Fiorentinanews.com. Conduce in studio Lucia Petraroli alla presenza di Alberto Panizza del Giglio Amico, Carlo Carotenuto di Lady Radio e Marcello Mancini, giornalista. Previsti inoltre collegamenti con Gianluca Di Marzio e Antonio Di Gennaro. Tanti i temi che saranno affrontati: la situazione in classifica della Fiorentina, il mercato e la prossima partita contro l’Atalanta.

0 0 vote Article Rating