DIRETTA VIDEO: Nuova puntata di CasaViola, si parla delle partite della Fiorentina, STADIO e mercato. Ospiti d’eccezione in studio e in collegamento

Questa sera alle ore 21.20, andrà in onda su Toscana TV e in diretta internet su Fiorentinanews.com, una nuova puntata di CasaViola, trasmissione interamente dedicata alla Fiorentina. Si parlerà di tanti argomenti come la prestazione contro il Brescia, l’appuntamento prossimo con la Lazio, il tema stadio e ovviamente il mercato. Conduce in studio Lucia Petraroli, con la presenza dell’intermediario di mercato Michele Fratini. Previsti inoltre tanti collegamenti: il procuratore tra gli altri di Ribery Davide Lippi, il sindaco di Scarperia Federico Ignesti, il giornalista Rai Amedeo Goria, l’ex Fiorentina e Lazio Domenico Caso e il nostro direttore Stefano Del Corona.

