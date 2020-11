Nuova puntata di CasaViola: si parla di Coppa Italia, della Fiorentina di Prandelli e della gara contro il Milan. Ospite d’eccezione in studio e in collegamento

Questa sera alle ore 21.20, andrà in onda su Toscana TV e in diretta internet su Fiorentinanews.com, una nuova puntata di CasaViola, trasmissione interamente dedicata alla Fiorentina. Si parlerà di tanti argomenti come la partita contro l’Udinese, il momento della Fiorentina di Prandelli e il prossimo impegno di campionato contro il Milan. Conduce in studio Lucia Petraroli, con la presenza del presidente del calcio storico e del quartiere 2 Michele Pierguidi, del giornalista Michel Isler e del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi. Previsti inoltre collegamenti con l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio e con l’allenatore Alberto Cavasin.

