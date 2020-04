Nuova puntata di CasaViola. Si parla di Fiorentina, STADIO e mercato. Collegamento con ospiti d’eccezione

Nuova puntata di CasaViola, trasmissione interamente dedicata alla Fiorentina. Conduce in studio Lucia Petraroli. Tanti i temi che verranno affrontati nella puntata di stasera: la situazione della Fiorentina, il futuro del campionato, lo stadio e soprattutto il calciomercato della squadra viola. Ospiti d’eccezione in collegamento video: il direttore di Fiorentinanews.com Stefano Del Corona, il presidente della commissione sport e cultura Fabio Giorgetti, e il giornalista di Rai Sport Paolo Pagagnini. Questa sera il programma comincerà più tardi del solito, precisamente alle 22.30. Da quel momento potete vederlo su Toscana TV, oppure, in diretta streaming, qui su Fiorentinanews.com.