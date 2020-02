Nuova puntata di CasaViola: si parla di STADIO, del momento della Fiorentina e della panchina viola. Ospiti d’eccezione in studio

Nuova puntata di CasaViola, trasmissione interamente dedicata alla Fiorentina, in onda su Toscana TV e in diretta streaming su internet su Fiorentinanews.com. Conduce in studio Lucia Petraroli, alla presenza di ospiti illustri, come Massimo Sandrelli, Fabrizio Verniani, responsabile della Rari Nantes Florentia, Marcello Mancini e Costantino Nicoletti. Si parlerà di stadio, di Rocco Commisso, della prossima partita con la Sampdoria e della questione relativa alla panchina viola per il prossimo anno. A partire dalle 21.15 potete vedere il programma su Toscana TV, oppure, in diretta streaming, qui su Fiorentinanews.com.