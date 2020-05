Nuova puntata di CasaViola. Si parla di STADIO e mercato. Ospiti d’eccezione in studio e in collegamento

Questa sera alle ore 21.20 circa, andrà in onda su Toscana TV e in diretta internet su Fiorentinanews.com, una nuova puntata di CasaViola, trasmissione interamente dedicata alla Fiorentina. Si parlerà di tanti argomenti come la questione stadio, ma anche il mercato e le prospettive del club viola. Conduce in studio Lucia Petraroli, con la presenza dei giornalisti Michel Isler e Tommaso Borghini del Brivido Sportivo. Previsti inoltre tanti collegamenti a cominciare dal vicedirettore della Gazzetta dello Sport Andrea Di Caro, l’onorevole Rosa Maria Di Giorgi e il procuratore Vincenzo D’Amico, oltre che il nostro direttore Stefano Del Corona.

