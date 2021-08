Nuovi contatti tra Fiorentina e Schalke: Nastasic può arrivare a cifre contenute

Dopo il ritiro di Moena, la Fiorentina è pronta ad affacciarsi sul mercato per regalare qualche rinforzo a Vincenzo Italiano. Uno dei nomi più sotto la lente d’ingrandimento è Matija Nastasic: tra la Viola e lo Schalke 04, malgrado non sia stato raggiunto un accordo, proseguono i contatti per riportare il difensore serbo in riva all’Arno.

I colloqui vanno avanti, in attesa anche di conoscere quale sarà il futuro di Milenkovic. Nastasic, che ha giocato alla Fiorentina nel 2011-12, può liberarsi dal retrocesso Schalke a parametro zero o tramite il pagamento di un indennizzo minimo. A riportarlo è Sky Sport.