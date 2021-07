Nuovo calendario della Serie A: La Fiorentina va in coppia con l’Empoli. E niente derby toscano nei turni infrasettimanali feriali

Domani alle 18.30 conosceremo il nuovo calendario di Serie A, il primo asimmetrico della storia (vale a dire con girone d’andata diverso da quello di ritorno).

La Fiorentina andrà in coppia con l’Empoli, nel senso che è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa e in trasferta tra queste due società, per una migliore gestione dell’ordine pubblico. Così come per altre coppie: Cesena-Spezia, Genoa-Sampdoria, Inter-Milan, Juventus-Torino, Lazio-Roma, Napoli-Salernitana, Spal-Venezia (nei casi di Spezia e Venezia l’alternanza sarà solo temporanea e non per tutta la stagione).

Nei quattro turni infrasettimanali feriali (quinta, decima, 15esima e 19esima giornata di andata) le gare tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma non sono possibili, così come i derby di Genova, Milano, Roma, Torino e quelli toscano e campano.