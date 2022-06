Nuovo centravanti: Se Italiano ha fretta, gli obiettivi non possono che essere due. Pinamonti invece…

Un’ossatura da mettere insieme in fretta, prima della partenza per il ritiro di Moena. Se queste sono le richieste dell’allenatore della Fiorentina, anche per avere un attaccante in più a disposizione, i candidati principali a vestire la maglia viola non possono che essere due: Belotti, svincolato, e Jovic con il quale ci sono già stati contatti col Real Madrid.

Quest’ultimo è un vero sogno di mercato per il club viola visto che si tratta di un giocatore che il Real ha strapagato (60 milioni di euro per il cartellino) e ha un ingaggio elevatissimo.

Pinamonti, tanto per fare un altro nome non certamente a caso, avrebbe tempi di ‘realizzazione’ più lunghi, perché siamo agli albori di una trattativa in questo caso.