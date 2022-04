Nuovo Franchi, in arrivo il primo ricorso? L’esclusione dalla fase finale del concorso rimasta indigesta ad uno studio

Nuovo Franchi, è in arrivo il primo ricorso? Secondo quanto riportato da Italia 7, al Comune di Firenze sarebbe già arrivata un’istanza in via di autotutela, che potrebbe poi tramutarsi in un ricorso presso il TAR.

L’istanza sarebbe stata presentata da parte di uno dei due studi esclusi nella fase finale del concorso a causa di un vizio di forma.

Nel PNRR è presente una norma che permette di portare avanti i lavori anche in presenza di contese giudiziarie, ma non è che vieta il fatto di presentare ricorsi.