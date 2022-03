Nuovo Franchi, Italia Nostra ritorna alla carica: “Solo un pretesto per introdurre consistenti superfici edificabili che sono inammissibili”

Nuovo Franchi. Con questo tema torna a far parlare di sé l’associazione Italia Nostra che ha cercato di impedire a suo tempo alla Fiorentina e al presidente Rocco Commisso di realizzare il nuovo centro sportivo a Bagno a Ripoli.

“E’ chiaro come il restyling del Franchi sia diventato il pretesto per introdurre previsioni di consistenti superfici edificabili con destinazione commerciale e ricettiva – tuona l’associazione – con conseguenti carichi urbanistici che si aggiungono a quelli già esistenti, non ammissibili per la vocazione a verde pubblico e a impianti sportivi indicata nelle previsioni urbanistiche”.

La soluzione “green” presentata nel progetto vincitore “tende a nascondere sotto un cumulo di terra il nuovo costruito richiesto dal bando, appare la classica foglia di fico per nascondere le bruttezze: la soluzione richiama, infatti, più che una seria politica di transizione ecologica, un’anacronistica prassi attuata dalle giunte degli ultimi venti anni”.