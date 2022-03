Nuovo Franchi: Non solo Arup, l’archistar italiana e l’altro studio presente, il gruppo che ha proposto la soluzione vincente

Non solo Arup. E’ un gruppo di lavoro con più teste quello che ha vinto il concorso internazionale, indetto dal Comune di Firenze, per il rifacimento del Franchi, lo stadio dove anche in futuro dovrebbe giocare la Fiorentina, e del quartiere di Campo di Marte.

Oltre allo studio già citato, c’è anche Mario Cucinella (nella foto), uno degli architetti italiani più importanti e lo studio Cupelloni con sede a Roma. E’ stato questo il ‘consorzio’ che ha saputo convincere la giuria internazionale che era chiamata a prendere in esame tutti i progetti presentati.