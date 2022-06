Nuovo Franchi: Trasloco della Fiorentina o no durante i lavori? L’incognita resta. In caso di permanenza, ecco di quanto si ridurrà la capienza dello stadio

Un doppio cantiere importante per Firenze ma che preoccupa i residenti in zona Campo di Marte. E’ quello che dovrebbe aprirsi tra non molto per la realizzazione della tramvia (linea viola) e per il rifacimento dello stadio Artemio Franchi, destinato a rimanere la casa della Fiorentina, e zona limitrofa.

In merito però arrivano le rassicurazioni del Comune. “L’impatto del cantiere dello stadio sarà limitato, naturalmente avrà un impatto maggiore quello della tramvia. Entro il 2026 si prevede la realizzazione di stadio, sistema tramviario, area verde e parcheggio multipiano da tremila posti”, spiega il direttore generale del Comune di Firenze, Giacomo Parenti.

Ma cosa succederà al Franchi e al club viola durante i lavori? Ancora questo aspetto non è stato deciso. In sostanza non sappiamo se la Fiorentina andrà a giocare altrove oppure no. Quel che è certo è che la capienza, in caso di permanenza, sarà notevolmente ridotta a meno del 40%. Si potranno accogliere poco meno di ventimila tifosi.