Nuovo Franchi: Trenta mesi di lavori potrebbero non bastare

Anche l’edizione odierna del Corriere Fiorentino si sofferma sul restyling dell’Artemio Franchi. Il quotidiano, in particolare, analizza quelli che potrebbe essere i tempi di realizzazione per i lavori che non riguardano direttamente lo stadio, ma l’esterno. Quella parte, infatti, non è vincolata alle tempistiche del PNRR che prevedono il termine dei lavori entro la fine del 2026. Da valutare, inoltre, anche la gestione del parco urbano e dell’intera area commerciale.

In tal senso, sarà decisiva la posizione della Fiorentina che nel frattempo ha invitato nella giornata di domani tutti i sindaci della Città Metropolitana al Viola Park, compreso Nardella. Per i tempi di realizzazione dello stadio, inoltre, potrebbero non bastare i trenta mesi di lavoro previsti da Arup Group.